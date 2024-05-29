В Германии фиксируют рекордный уровень смертности от наркотиков

Количество смертей, связанных с употреблением наркотиков в Германии, значительно возросло за последние годы и достигло рекордного уровня в 2023 году.

Соответствующие данные приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Уполномоченный Германии по вопросам наркомании и наркотиков Буркхард Блинерт рассказал, что всего в 2023 году из-за употребления нелегальных веществ умерли 2 227 человек, что на 237 больше, чем годом ранее.

По его словам, значительно возросло количество смертей, связанных с кокаином и крэком – с 507 до 610.

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Героин по-прежнему остается наркотиком, чаще всего связанным со смертельными случаями, хотя количество смертей, вызванных этим наркотиком, несколько снизилось с 749 до 712.

Возросло количество смертей, вызванных смешанными веществами.

Блинерт сказал, что эти цифры вызывают тревогу и сейчас они примерно вдвое выше, чем 10 лет назад.

"Все больше и больше веществ смешивается, появляются более сильные вещества, употребляется все, что доступно на рынке. Нам нужен очень конкретный прогресс в профилактике и социальной помощи на местах", – отметил чиновник.

Например, он считает, что Германия должна открыть больше заведений, где наркозависимые могут потреблять наркотики менее рискованным способом в контролируемых условиях. Сейчас по всей стране действует 31 такое заведение.

Как известно, с 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса. При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.