Италия ввела новые правила для камер контроля скорости на дорогах
Италия ввела новые правила использования камер контроля скорости автомобилей на своих дорогах.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.
Одно из самых существенных изменений в правилах касается предупредительных дорожных знаков. Водители должны быть заранее уведомлены о радарах скорости как в городских, так и загородных зонах.
Предупреждения о камерах за пределами населенных пунктов должны быть размещены минимум за 1 километр до них.
Правила предусматривают минимальное расстояние между отдельными устройствами, а также то, что камеры могут использоваться только при превышении определенной скорости, например, когда максимальная скорость в городах составляет 50 километров в час.
Указ также предусматривает 12-месячный переходный период для адаптации камер контроля скорости к новым правилам.
Министр транспорта Маттео Сальвини из ультраправой партии "Лига" написал на онлайн-платформе X (Twitter), что камеры контроля скорости были созданы для обеспечения большей безопасности и уменьшения количества аварий, но слишком часто их использовали для зарабатывания денег и преследования граждан.
По оценкам организации по защите прав потребителей Codacons, на итальянских дорогах установлено около 11 300 камер контроля скорости - больше, чем в любой другой стране Европы.
Иностранные туристы особенно уязвимы к этим ловушкам.
Codacons приветствовала новые правила, которые, по ее словам, спасут автомобилистов от потока штрафов и остановят злоупотребления со стороны некоторых итальянских муниципалитетов.
В марте сообщалось о планах Италии отказаться от рассылки фотографий с камер контроля скорости из соображений конфиденциальности.