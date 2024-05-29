Присяжные начали обсуждать приговор Трампу по первому уголовному делу в Нью-Йорке

В суде в Нью-Йорке 29 мая завершилась публичная часть слушаний по уголовному делу в отношении экс-президента США Дональда Трампа, связанная с сокрытием информации о внебрачных связях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

После последнего слова обвинения и защиты 12 присяжных пошли советоваться для принятия решения о том, можно ли объявить Трампа виновным по инкриминируемым ему обвинениям.

Судья Хуан Мерчан призвал их отбросить личное отношение к экс-президенту, избегать публичных предположений относительно возможного приговора, а также основывать свое решение на основе всех доказательств, представленных в суде.

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Обсуждение присяжных, предполагает Axios, может занять несколько дней из-за сложности дела и количества пунктов обвинения. Они должны достичь единогласного решения, иначе же судебный процесс будет объявлен несостоявшимся.

В случае признания Трампа виновным судья должен определить наказание для Трампа. Хотя уголовный кодекс Нью-Йорка предусматривает возможное заключение по инкриминируемым статьям, учитывая отсутствие судимостей экс-президент может отделаться штрафом.

После начала обсуждения присяжных Трамп в комментарии журналистам в очередной раз назвал обвинения сфальсифицированными, заявив, что их "не смогла бы опровергнуть Мать Тереза".

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.