Эрдоган примет участие в саммите G7 в Италии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие в саммите "Группы семи", который состоится 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Италии Джорджии Мелони по итогам ее разговора с Эрдоганом, пишет "Европейская правда".

В телефонном разговоре лидеры Италии и Турции обсудили "состояние двусторонних отношений и основные сценарии развития международного кризиса", и Мелони "поблагодарила собеседника за подтверждение своего участия" в саммите G7.

Известно, что также во встрече "Группы семи" примут участие глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нагаян и Папа Римский Франциск.

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По данным СМИ, украинский президент Владимир Зеленский также может посетить саммит G7, но официального подтверждения не было.

На саммите, который будет в значительной степени сосредоточен на войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке, ожидается одобрение плана "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.