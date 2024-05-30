Блинкен о запрете ударов оружием США по РФ: Мы будем адаптировать и корректировать свою позицию

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен дал понять, что администрация президента Джо Байдена может быть открытой относительно разрешения Украине бить американским оружием по территории РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times.

Повторив позицию Вашингтона о том, что он не поощряет и не предоставляет возможность для таких ударов, госсекретарь отметил, что Киев должен сам принять решение о том, как лучше всего защитить себя, и что правительство США "адаптируется и корректирует свою позицию по мере необходимости" того, как развивается война.

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На вопрос журналиста, означают ли его слова "адаптироваться и приспосабливаться", что Соединенные Штаты могут поддержать атаки Украины американским оружием по России, он ответил: "Адаптироваться и приспосабливаться означает именно это".

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

Сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что Штаты должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным", комментируя просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.

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