WSJ: Трамп думает предоставить Маску роль советника в случае избрания президентом

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обсуждает с миллиардером Илоном Маском возможность предоставления тому роли консультанта в случае возвращения политика в Белый дом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В материале говорится, что Трамп якобы предложил Маску роль, которая похожа на ту, которую играл экс-глава компании Marvel Айк Перлмуттер – давний знакомый экс-президента, который незаметно помогал ему формировать политику в министерстве по делам ветеранов.

Впрочем, из публикации трудно понять детали потенциальной роли Маска в администрации Трампа, если тот вернется в Белый дом.

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Миллиардер официально не поддержал политика, но они встретились в частном порядке в марте, когда экс-президент пытался увеличить сбор средств на предвыборную кампанию.

По словам источников, с тех пор Трамп и Маск установили более тесные отношения и обменялись мнениями об иммиграции, электромобилях, космических силах США и портфеле компаний бизнесмена.

Также по данным издания, Маск и другой миллиардер Нельсон Пельц проинформировали будущего кандидата от республиканцев о своих частных усилиях, направленных на то, чтобы убедить "элитных" бизнес-лидеров не поддерживать президента США Джо Байдена на выборах.

Ранее Трамп, как пишут СМИ, во время одного из мероприятий по сбору средств на свою предвыборную кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин.

Перед этим СМИ сообщали, что Трамп в случае победы на выборах в ноябре 2024 года может выдвинуть требование перед членами НАТО тратить не 2%, а 3% ВВП на оборону.

В то же время американский миллиардер, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск говорил, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.