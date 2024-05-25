В Италии против того, чтобы позволить Украине бить по РФ западным оружием

В правительстве Италии возразили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который призвал союзников снять ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Ansa.

Вице-премьер-министр и лидер "Лиги" Маттео Сальвини заявил о несогласии с позицией генсека НАТО.

"Италия ни с кем не воюет, и если было правильно помочь Украине в военном плане, то в то же время не может быть и речи об отмене запрета для Киева наносить удары по военным целям в России.

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Так же, как я повторяю, что "Лига" выступает против отправки даже одного солдата воевать в Украину. Мы хотим мира, а не преддверия третьей мировой войны", – заявил он.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также настроен критически.

"Мы являемся неотъемлемой частью НАТО, но каждое решение должно приниматься коллегиально", – заявил он.

Для Таяни "выбор Киева – это выбор Киева".

"Мы не отправим итальянского солдата в Украину, а военные инструменты, которые присылает Италия, используются внутри Украины, мы работаем ради мира.

Сообщения, поступающие из России, также провоцируют гибридную войну, которая ведется, но мы всегда должны работать ради мира и снижать тон", – сказал Таяни.

Как сообщалось, Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

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