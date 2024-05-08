Глава Еврокомиссии заявила, что Путин хочет вернуть в Европу империи и автократии

Лидер России Владимир Путин хочет вернуть в Европу империи и автократии, нарушив основанный на правилах европейский порядок.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Европейском экономическом конгрессе в Катовице во вторник, ее цитирует издание Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Выступая вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, фон дер Ляйен настаивала, что выступает за ЕС, который готов сделать все возможное, чтобы защитить Европу, и особенно Украину.

"Война Путина – это перекраивание карты Европы, но это также война против нашего Союза и всей глобальной системы, основанной на правилах", – сказала она.

Реклама:

По ее словам, Путин хочет вернуть империю и автократическое правление в Европу. Она добавила, что не стоит питать иллюзий относительно намерений российского лидера.

Вместе с Туском фон дер Ляйен призвала Европу тратить больше средств на собственную оборону и инвестировать в европейскую оборонную промышленность на фоне угроз безопасности, которые создает война России в Украине.

"Защита Европы является задачей для всей Европы", – сказала она, добавив, что не может быть настоящей безопасности без сильной экономики.

В случае переизбрания президентом Еврокомиссии, сказала фон дер Ляйен, она предложит серию оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, "чтобы гарантировать, что крупные проекты могут быть начаты и разработаны, построены и развернуты на европейской территории".

Премьер-министр Польши Дональд Туск, со своей стороны, призвал Европейский Союз привлечь не менее 100 миллиардов евро на оборону и обустроить общую систему ПВО.

Туск считает, что полномасштабного нападения России на Украину можно было бы избежать, если бы Европа была лучше подготовлена.