В Стамбуле грузовой самолет совершил аварийную посадку из-за отказа шасси

Грузовой самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула в среду после того, как у него отказало переднее шасси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

На видео в соцсетях можно увидеть, как Boeing 767, принадлежащий компании FedEx Express, использует заднее шасси, а затем носом заваливается на переднюю часть фюзеляжа.

🇹🇷BREAKING: The aircraft landed on its fuselage.

A #Boeing 767 type airplane with flight number FX6238 belonging to #FEDEX cargo company landed on its fuselage at #Istanbul Airport.



It is clearly seen that the nose landing gear of the plane flying from #Paris to Istanbul was not… pic.twitter.com/0WRnZBFq7F Реклама: May 8, 2024

Самолет летел из Парижа в Стамбул, когда пилоты поняли, что переднее шасси не выпускается, информирует Anadolu.

По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, никто не пострадал, а экипаж благополучно эвакуировался из самолета.

Он добавил, что взлетно-посадочную полосу, на которую приземлилось воздушное судно, перекрывали во время эвакуации.

Ранее в польском Плоцке планер, выполнявший полет в районе города, застрял в деревьях в считанных метрах от дома в частном секторе.

В то же время авиакомпания Finnair объявила о приостановлении всех рейсов в эстонский город Тарту на один месяц из-за зафиксированных помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS).

На прошлой неделе два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS не позволили им зайти на посадку в Тарту.

После этого страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют России, может привести к воздушной катастрофе.