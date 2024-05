В Стамбуле грузовой самолет совершил аварийную посадку из-за отказа шасси

Грузовой самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула в среду после того, как у него отказало переднее шасси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

На видео в соцсетях можно увидеть, как Boeing 767, принадлежащий компании FedEx Express, использует заднее шасси, а затем носом заваливается на переднюю часть фюзеляжа.

🇹🇷BREAKING: The aircraft landed on its fuselage.

A #Boeing 767 type airplane with flight number FX6238 belonging to #FEDEX cargo company landed on its fuselage at #Istanbul Airport.



It is clearly seen that the nose landing gear of the plane flying from #Paris to Istanbul was not… pic.twitter.com/0WRnZBFq7F

