Укр Рус Eng

В Стамбуле грузовой самолет совершил аварийную посадку из-за отказа шасси

Видео
Новости — Среда, 8 мая 2024, 12:26 — Андрей Синявский

Грузовой самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула в среду после того, как у него отказало переднее шасси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

На видео в соцсетях можно увидеть, как Boeing 767, принадлежащий компании FedEx Express, использует заднее шасси, а затем носом заваливается на переднюю часть фюзеляжа.

Самолет летел из Парижа в Стамбул, когда пилоты поняли, что переднее шасси не выпускается, информирует Anadolu.

По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, никто не пострадал, а экипаж благополучно эвакуировался из самолета.

Он добавил, что взлетно-посадочную полосу, на которую приземлилось воздушное судно, перекрывали во время эвакуации.

Ранее в польском Плоцке планер, выполнявший полет в районе города, застрял в деревьях в считанных метрах от дома в частном секторе.

В то же время авиакомпания Finnair объявила о приостановлении всех рейсов в эстонский город Тарту на один месяц из-за зафиксированных помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS).

На прошлой неделе два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS не позволили им зайти на посадку в Тарту.

После этого страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют России, может привести к воздушной катастрофе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция инциденты
Реклама: