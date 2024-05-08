Шольц підтвердив Зеленському участь у саміті миру у Швейцарії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 8 травня провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили "військову та гуманітарну ситуацію в Україні".
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі німецького канцлера.
Під час розмови Шольц і Зеленський обмінялися думками щодо саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
"Федеральний канцлер підтвердив свою присутність на саміті та підкреслив, що Німеччина активно підтримує цю зустріч. Співрозмовники домовилися працювати над якомога ширшою глобальною участю", – йдеться в повідомленні.
Також лідери обговорили майбутню конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Берліні 11-12 червня, та "домовилися залишатися в тісному контакті".
Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.
Свою участь уже підтвердили зокрема президенти Польщі та Латвії, а також інші європейські лідери.