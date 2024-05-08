Шольц підтвердив Зеленському участь у саміті миру у Швейцарії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 8 травня провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили "військову та гуманітарну ситуацію в Україні".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі німецького канцлера.

Під час розмови Шольц і Зеленський обмінялися думками щодо саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

"Федеральний канцлер підтвердив свою присутність на саміті та підкреслив, що Німеччина активно підтримує цю зустріч. Співрозмовники домовилися працювати над якомога ширшою глобальною участю", – йдеться в повідомленні.

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Також лідери обговорили майбутню конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Берліні 11-12 червня, та "домовилися залишатися в тісному контакті".

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Свою участь уже підтвердили зокрема президенти Польщі та Латвії, а також інші європейські лідери.