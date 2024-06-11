Ультраправые силы Франции ведут переговоры об объединении, чтобы победить Макрона

Через день после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил досрочные выборы, две ведущие ультраправые силы страны проводят переговоры о возможном объединении для формирования следующего правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Главный кандидат на выборах в Европарламент от ультраправой партии "Реконкиста" Марион Марешаль в понедельник встретилась с де факто лидером "Национального объединения", своей тетей Марин Ле Пен, и президентом этой партии Жорданом Барделлой, чтобы обсудить потенциальный альянс.

Реклама:

Марешаль, которая когда-то была депутатом парламента от "Национального объединения", и которая является внучкой основателя партии Жан-Мари Ле Пена, накануне президентской гонки 2022 года отошла от своей тети, чтобы присоединиться к рядам "Реконкисты". Эту партию основал известный радикальными правыми и пророссийскими взглядами журналист и аналитик Эрик Земмур.

Хотя ее партия гораздо меньше "Национального объединения" и на выборах в воскресенье лишь со скрипом преодолела 5-процентный порог, необходимый во Франции для избрания депутатов Европарламента, ее сторонники вполне могут иметь решающее значение в конкурентной борьбе на национальном уровне.

С ночи выборов Марешаль настаивала на том, чтобы ее новая партия объединилась со старой.

"Национальный лагерь одержал историческую победу. Учитывая серьезность ситуации для нашей страны, я очень хотела встретиться с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой, чтобы воспользоваться возможностью создать правительственную коалицию", – заявила Марешаль.

В телевизионном интервью после встречи Ле Пен сказала, что встретится с рядом политических лидеров, чтобы "создать большинство", не уточнив, достигла ли она договоренности со своей племянницей.

Ле Пен также отметила, что "Национальное объединение" будет готово воздержаться от выдвижения кандидатов против депутатов от консервативной партии "Республиканцы", если они достигнут соглашения с ее партией.

Хотя Марешаль четко заявляет о своем стремлении к единству, остается неясным, поддерживает ли ее президент и основатель партии Земмур.

Предполагая, что между двумя самыми выдающимися личностями в "Реконкисте" существует раскол, Барделла высоко оценил "конструктивную позицию" Марешаль "в отличие от Эрика Земмура".

В воскресенье Земмур призвал к созданию "крупнейшей правой коалиции", не называя конкретно "Национальное объединение" как потенциального партнера.

В воскресенье Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции из-за поражения на евровыборах его партии, которая серьезно уступила "Национальному объединению".

Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Подробно о причинах решения Макрона читайте в статье "Европейской правды".