Фон дер Ляйен: Украина выполнила все шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

Об этом она сказала на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен вспомнила о недавнем одобрении Украиной плана реформ, проведение которых является условием выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи ЕС на ближайшие годы.

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В этом контексте она подчеркнула, что Украина заслуживает того, чтобы государства ЕС начали с ней переговоры о вступлении.

"Украина выполнила все шаги, которые мы определили. И именно поэтому мы считаем, что ЕС должен начать переговоры о вступлении с Украиной уже до конца этого месяца", – сказала фон дер Ляйен.

7 июня Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

В то же время, по данным СМИ, постоянные представители стран-членов Европейского Союза снова не смогли на последней встрече принять решение относительно рекомендаций Европейской комиссии начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, поскольку Венгрия выступила с возражениями.

В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.