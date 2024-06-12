США ввели новые санкции против российского рынка СПГ

Министерство финансов США 12 июня объявило о санкциях против российских проектов сжиженного природного газа (СПГ), которые Москва сейчас пытается реализовать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Американские санкции касаются семи компаний, участвующих в трех российских проектах СПГ: Обский СПГ, "Арктик СПГ-1" и "Арктик СПГ-3".

Они ответственны за строительство заводов по переработке и сжижению природного газа в России, управление и надзор за строительными проектами, а также геологическую разведку и разработку площадки для добычи СПГ.

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Одна из них – "Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта" – также участвует в строительстве танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

Также под санкции США попали семь СПГ-танкеров, которые находятся на разных этапах строительства, из них четыре принадлежат уже подсанкционной компании "Совкомфлот".

Отметим, что сейчас в Евросоюзе обсуждается проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт СПГ из России

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