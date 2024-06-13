Умеров озвучил ключевые вопросы, которые обсуждали на "Рамштайне"

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о трех ключевых вопросах, которые обсуждались в четверг на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом министр сказал во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам министра, ключевыми вопросами сегодняшнего заседании стали: усиление противовоздушной обороны, оснащение украинских бригад, а также привлечение инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины.

"Я рассказал, как РФ уничтожила нашу энергетическую инфраструктуру и продолжает террор гражданского населения КАБами, и призвал партнеров предоставить больше ПВО и ракет к ним. Также призвал соседние страны рассмотреть возможность закрытия неба над приграничными областями", – отметил Умеров.

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Он отдельно поблагодарил Францию за готовность полностью подготовить одну украинскую бригаду и призвал другие страны тоже рассмотреть такую возможность.

Также по словам главы Минобороны, сегодня было подписано письмо о намерениях по бронетанковой коалиции для Украины, к которой присоединилось 13 стран.

Умеров также рассказал о начале привлечения инвестиций в ОПК Украины.

"Подписали с Данией меморандум по закупке вооружения и военной техники у украинских производителей. Мы уже на финальной стадии, поэтому совсем скоро будут первые подписанные контракты. Юридические согласования с датской стороной уже были осуществлены", – сообщил он.

Напомним, перед началом заседания Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином актуальные потребности Украины.