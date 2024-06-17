В Вильнюсе из-за нехватки водителей будут тестировать беспилотный автобус

Осенью в вильнюсском районе Ужупис в течение двух месяцев будет регулярно курсировать автономный автобус без водителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Представительница Вильнюсской муниципальной компании Susisiekimo Paslaugos Солвейга Станкявичене отметила, что компания взяла на себя обязательства протестировать регулярный маршрут с беспилотным автобусом в рамках проекта европейской интеграции общественного транспорта.

"Нехватка водителей заставляет нас рассматривать другие виды общественного транспорта в городе", – сказала она.

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По словам Станкявичене, ожидается, что автобус, который будет иметь 6-8 мест для сидения и может перевозить до 12 пассажиров, будет курсировать по улицам Ужуписа в течение двух месяцев осенью, бесплатно доставляя пассажиров к автобусным остановкам на более оживленных прилегающих улицах.

Испытания автономного автобуса должны начаться во второй половине сентября.

Муниципалитет выделил 80 тысяч евро на аренду транспортного средства и установку временных автобусных остановок в Ужуписе.

По словам Станкявичене, пилотный проект покажет, могут ли такие автобусы стать постоянным дополнением к столичной системе общественного транспорта в будущем.

"Этим проектом мы хотим протестировать как инфраструктуру Вильнюса, так и существующую систему общественного транспорта, чтобы понять, стоит ли нам вкладывать деньги в этот тип транспортных средств", – пояснила она.

По ее словам, автономный автобус будет арендован у иностранных компаний, поскольку в Литве нет компаний, которые могли бы взять его в лизинг.

Сейчас автономные автобусы регулярно курсируют в столице Финляндии Хельсинки, а также на территории университета Тампере, норвежского Ставангера и ранее были протестированы в немецких городах.

Напомним, в прошлом году в Вильнюсе на время саммита НАТО прятали старые троллейбусы.

Ранее сообщалось, что Вильнюс стал первым городом в Европе, где начали использовать беспилотные автомобили в реальных условиях дорожного движения.