Новый глава оборонного комитета Бундестага посетил Донетчину и Харьковщину

Новоизбранный председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер посетил Донетчину и Харьковскую область, чтобы лично выяснить текущие потребности и проблемы украинских военных.

Об этом рассказал нардеп Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, сообщает "Европейская правда".

Это первая зарубежная поездка Фабера в новой должности – и сразу в Украину, хотя по традиции новоизбранные председатели комитета обороны парламента Германии свой первый визит осуществляют в страну-соседа. "И мы это ценим", – подчеркнул украинский нардеп.

Фото с Facebook-страницы Чернева маркус фабер – по центру

По словам Чернева, во время визита Фабера "мы максимально погрузились в массу практических вопросов вплоть до качества отдельных видов снарядов для немецких САУ и деталей, которые крайне необходимы для ремонта техники".

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"Выявили определенные критические проблемы, которые нужно решать немедленно, и Маркус пообещал по возвращении в Германию оперативно помочь. И я знаю, что он поможет", – отметил Чернев.

По словам нардепа, во время визита немецкого депутата "как приятный бонус" немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 уничтожала российскую гаубицу вместе с боекомплектом.

Напомним, недавно Украина получила от Германии еще одну крупную партию оружия, включающую в том числе системы ПВО, танки и бронемашины.

Министр обороны Борис Писториус анонсировал эту помощь во время своего визита в Одессу в конце мая.