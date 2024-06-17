В парламенте Армении обсудят потенциальный референдум по поводу членства в ЕС

В парламенте Армении запланировали обсуждение относительно потенциального проведения в стране референдума о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

На сайте парламента Армении появилось объявление о том, что на утро 21 июня запланированы слушания на тему "Предложение проведения референдума по поводу подачи Арменией заявки на членство в ЕС".

С инициативой такого обсуждения выступила "Платформа демократических сил Армении", в которую входят несколько политсил. Ранее эти партии призвали премьера Никола Пашиняна организовать такой референдум в ближайшее время.

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Напомним, в апреле Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

После того армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

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