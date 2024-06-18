Оппонент Орбана подтвердил, что против отправки оружия в Украину

Венгерский политик Петер Мадьяр, который де-факто возглавляет оппозиционную партию TISZA, получившую второе место на выборах в Европарламент, подтвердил, что выступает против отправки оружия в Украину.

Об этом он сказал журналистам вечером 18 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мадьяр заявил, что в вопросе военной помощи Украине он и его партия разделяют позицию венгерского правительства.

"Мы не будем отправлять войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете, в каком непростом положении находится Венгрия в этой войне", – заявил он.

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Венгерский оппозиционер в то же время поддержал право Украины на самозащиту, назвал правителя России Владимира Путина агрессором и заявил, что "независимость и суверенитет" Украины защищены на международном уровне.

Мадьяр отдельно заявил, что принятие членов его партии во фракцию Европейской народной партии, известной проукраинской риторикой, не противоречит позиции TISZA.

"Я думаю, что ЕНП понимает особую, непростую ситуацию, в которой оказалась Венгрия в этой войне. Но мы, конечно, будем поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами", – заверил он.

Представитель ЕНП, которого цитирует Politico, заявил, что понимает осторожность Петера Мадьяра в вопросах поддержки Украины: "Все, что он говорит об Украине и войне, пропагандистская машина Орбана использует против него".

Напомним, венгерская партия TISZA достигла успеха на июньских выборах в Европарламент, получив семь мандатов, тогда как партия власти "Фидес" – 11 мандатов.

Больше о результатах венгерских евровыборов читайте в статье Провал или победа Орбана?

А о том, кто такой Петер Мадяр, – в статье Альтернатива для Венгрии.