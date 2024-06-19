ЕСПЧ огласит решение по делу о нарушении Россией прав человека в Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на следующей неделе публично объявит решение по существу в Крымском деле "Украина против России".

Об этом уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко сообщила в Facebook, пишет "Европейская правда".

Суд объявит решение на заседании 25 июня. Сокоренко напомнила, что Крымское дело стало первым иском Украины, с которого началась история межгосударственных дел против России в ЕСПЧ.

Дело касается обвинений Украины по поводу систематических нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека в Крыму, начиная с февраля 2014 года.

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Оно также касается обвинений в систематических преследованиях украинцев за их политическую позицию или проукраинскую деятельность, которые происходили преимущественно в Крыму, а также в других частях Украины и в Российской Федерации.

Правительство Украины утверждает, что с 27 февраля 2014 года Россия осуществляет эффективный контроль над Автономной республикой Крым и городом Севастополь.

Оно утверждает, что систематические нарушения прав человека Россией были частью кампании репрессий, которая включала, в частности, исчезновения, незаконные задержания, жестокое обращение, невозможность отказаться от российского гражданства, подавление работы украинских СМИ и функционирования украинского языка в школах, а также перевод из Крыма в отдаленные тюрьмы в России.

Отметим, с 2022 года Россия прекратила участвовать в производствах в ЕСПЧ несмотря на то, что до сих пор несет ответственность по решениям по жалобам, поданным до сентября 2022 года.

Подробнее о цели Украины в этом деле читайте в интервью Сокоренко "Европейской правде".

Недавно в ЕСПЧ состоялись устные слушания по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против РФ" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донбасса.