СМИ: Партию Орбана могут не взять в группу Европарламента, на которую он рассчитывал

Партию венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" могут не взять в партию "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР), на присоединение к которой он рассчитывал после исключения из Европейской народной партии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом упомянуто в материале итальянской Corriere della Sera со ссылкой на итальянские источники, знакомые с ходом последней встречи европейских лидеров.

Премьер Италии Джорджия Мелони якобы сказала "нет" присоединению партии Орбана к ЕКР, к которой принадлежит ее партия "Братья Италии", потому что это может иметь больше недостатков, чем преимуществ.

Несколько партий-членов ЕКР "от бельгийцев до финнов" якобы не хотят сотрудничества Орбаном, и несколько из них заявили Мелони, что думают о выходе из группы в случае присоединения "Фидес".

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Напомним, членов партии оппонента Орбана приняли в Европейскую народную партию, в которой ранее была "Фидес".

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