Канада объявила Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в национальный перечень террористических организаций, чему предшествовали несколько месяцев давления на канадское правительство, чтобы оно решилось на этот шаг.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство The Canadian Press.

Объявляя о внесении КСИР в список террористических организаций, Леблан заявил, что канадское правительство "обеспечит отсутствие иммунитета для незаконных действий Ирана и его поддержки терроризма".

Также в список террористических Канада внесла силы "Кудс" – военное подразделение КСИР специального назначения.

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Решение правительства Канады последовало после месяцев давления со стороны парламента, а также родственников жертв катастрофы самолета МАУ в Тегеране в январе 2020 года.

К примеру, в мае канадский парламент единогласно проголосовал за внесение Корпуса стражей исламской революции, подразделения вооруженных сил Ирана, в список террористических организаций.

Канадские чиновники ранее объясняли нежелание делать это тем, что Иран может отомстить канадцам в стране. В то же время Оттава уже запретила въезд десяткам тысяч иранских чиновников, в частности ведущим членам КСИР.

Напомним, в результате катастрофы самолета МАУ в Тегеране в январе 2020 года, который сбила иранская ракета, погибли 85 граждан и постоянных резидентов Канады.

В 2022 году Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить родственникам шести жертв катастрофы 107 млн канадских долларов, что эквивалентно около 78,7 млн долларов США, а также проценты.

Летом прошлого года Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали против Ирана иск в Международный суд ООН.