Минобороны Румынии против передачи Украине Patriot, но отправка системы не исключена

Верховный совет национальной обороны Румынии в четверг должен принять решение, передавать ли Украине систему Patriot, хотя отчет румынского Минобороны утверждает, что сейчас для этого не лучшее время.

Об этом говорится в публикации Euractiv, пишет "Европейская правда".

Президент Румынии Клаус Йоханнис получил доклад Минобороны, в котором, по данным прессы, говорится о том, что сейчас неудачное время для отправки системы Patriot в Украину.

Впрочем, окончательное решение – за советом нацобороны, который возглавляет президент Йоханнис. Ожидается, что на заседании совета состоятся сложные дискуссии между политическими и военными лидерами.

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По некоторым источникам, совет может одобрить отправку системы, если сможет гарантировать, что противовоздушная оборона Румынии не пострадает.

Вывод отчета не является неожиданным, учитывая, что министр обороны Анджел Тилвар неоднократно выступал против развертывания этой системы в Украине, поскольку он считает Patriot "незаменимым для защиты национальной территории".

Премьер-министр Марчел Чолаку также выразил предостережение, заявив, что Румыния пока не имеет достаточного количества систем Patriot.

Однако он признал, что "размещение системы в Украине может потенциально принести пользу обороне Румынии", хотя это остается "стратегическим решением, которое имеет как плюсы, так и минусы".

Переговоры о возможном предоставлении Украине системы Patriot начались в мае, когда президент Йоханнис обсудил этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединенные Штаты.

В мае Йоханнис подчеркнул, что "для Румынии неприемлемо оставаться без противовоздушной обороны" и настаивал на том, что "если Румыния от чего-то отказывается, она должна получить что-то взамен".

В то время Румыния имела только одну активную систему Patriot, но 14 июня была введена в эксплуатацию вторая система, третья ожидается до конца года, а четвертая – в начале следующего года.

Румыния заплатила 4 млрд долларов за семь систем Patriot, четыре из которых уже поставлены Соединенными Штатами, а остальные три должны прибыть до 2027 года.