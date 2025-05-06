Шольц продолжит исполнять обязанности канцлера до избрания преемника

Олаф Шольц будет вынужден продолжать исполнять обязанности канцлера до избрания преемника, несмотря на то, что его уже торжественно проводили с должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После поражения лидера христианских демократов Фридриха Мерца на выборах канцлера в Бундестаге Шольц получает незапланированное продление полномочий.

Статья 69 Основного закона предусматривает, что канцлер продолжает исполнять свои официальные обязанности "до назначения его преемника". Он обязан это делать.

Министры федерального правительства также останутся на своих должностях в качестве исполняющих обязанности.

Как известно, нижняя палата немецкого парламента неожиданно не смогла избрать Фридриха Мерца канцлером с первой попытки.

По закону теперь у немецких депутатов есть 14 дней на повторное голосование.

Вечером 5 мая в Министерстве обороны Германии состоялась торжественная церемония проводов Олафа Шольца, он выступил с прощальной речью, в которой назвал предстоящую смену правительства "проявлением демократической нормальности".

Также он пожелал Мерцу "много успехов, удачи и счастливой руки" в выполнении всех его задач и в вызовах, которые впереди.

Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.