Группа Европарламента, куда хотел Орбан, требует от него заявление о поддержке Украины

Партию "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана попросят предоставить письменное заявление о поддержке Украины, если она все же хочет присоединиться к группе "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР) в Европейском парламенте.

Об этом сообщил вице-председатель политической группы Никола Прокаччини, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Прокаччини пояснил, что это требование касается и румынской ультраправой партии AUR, которая уже присоединилась к группе консерваторов на этой неделе.

"Мы попросили AUR сделать официальное письменное заявление об односторонней поддержке украинского дела. Без этого присоединение к группе ЕКР было бы невозможным, поскольку мы всегда поддерживали Киев", – заявил сопредседатель ЕКР, депутат Европарламента от партии "Братья Италии" Прокаччини.

Реклама:

"Если в будущем Орбан также захочет присоединиться к консерваторам, ему придется сделать то же самое", – добавил Прокаччини.

На этой неделе к ЕКР присоединились новые члены, в том числе из партии "Датские демократы", болгарской партии "Есть такой народ", литовской партии "Союз фермеров и зеленых", французские депутаты Европарламента, бывшие члены партии "Реконкиста", а также "Альянса за союз румын" (AUR).

С новыми членами ЕКР стала третьей по величине группой в Европарламенте, обогнав либеральную группу "Обновить Европу".

"Фидес" и ЕКР встречались в течение нескольких месяцев для переговоров о присоединении политсилы Орбана. Однако теперь партия власти Венгрии заявила, что она не принимает присоединение AUR к консерваторам.

"Фидес" никогда не будет делить группу в Европейском парламенте с такой партией. Это не подлежит обсуждению", – заявил Золтан Ковач, пресс-секретарь венгерского правительства, апеллируя к позиции румынской националистической партии в отношении венгерского меньшинства в стране.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Рим в следующий понедельник, 24 июня, для переговоров с главой итальянского правительства Джорджией Мелони, чья партия является сильнейшей в группе "Европейских консерваторов и реформистов".