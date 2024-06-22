Кто заменит Столтенберга во главе НАТО и что это означает для Украины

До саммита НАТО осталось менее трех недель, и обычно это время, когда главные результаты встречи лидеров уже согласованы.

Уходящая неделя окончательно сняла вопрос с еще одного ожидаемого результата саммита в Вашингтоне: Альянс получит нового генерального секретаря – многолетнего лидера правительства Нидерландов Марка Рютте.

Чтобы достичь согласия по этому вопросу, Альянсу необходимо было преодолеть вето венгерского премьера, и это произошло. А впрочем, чтобы сохранить лицо, Виктор Орбан и будущий генсек договорились о письменных "гарантиях", которые касаются Украины.

О чем идет речь, солгал ли Орбан и чего ждать Украине при новом генсеке НАТО, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинские" обещания нового генсека НАТО. Как Рютте одолел вето Орбана и чего ждать дальше. Далее – краткое ее изложение.

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9 июля в Вашингтоне соберутся руководители государств-членов Альянса. Именно они должны согласовать между собой ряд важнейших решений, которые определят будущее функционирование Альянса и тому подобное.

Это – официальная версия.

А в реальности решения саммитов почти всегда согласовываются заранее, на уровне дипломатов, и лидеры лишь формально утверждают их на встрече.

В этом году саммит особенный: он проходит в Вашингтоне, а его хозяин, президент США Джо Байден, ведет предвыборную кампанию и рассматривает встречу лидеров как один из элементов этой кампании, который засвидетельствует его международное лидерство.

Поэтому на этот раз США упорно работают над тем, чтобы никаких неожиданностей не было. А избрание нового генсека здесь является важным элементом.

Генсек НАТО – это гораздо больше, чем просто лицо Альянса. И поэтому его выбор имеет особое значение и был непростым.

Отставка Марка Рютте с должности премьера Нидерландов автоматически превратила его в фаворита этой гонки.

Еще до официального баллотирования он получил имидж очень-очень рейтингового потенциального кандидата на топ-должность в Альянсе. Его способность искать компромиссы, а затем руководить от имени разношерстного правительства – вне сомнения.

Но это не гарантировало успеха в гонке на должность генсека.

Во-первых, в ряде столиц было желание впервые получить должность генсека для одного из государств Центральной/Восточной Европы.

Во-вторых, несмотря на все свое умение искать компромиссы, Рютте имеет в НАТО и политических противников.

Прежде всего внимание было приковано к Турции, а также к Венгрии.

Оба лидера не предали этих ожиданий: и Турция, и Венгрия сразу объявили, что не готовы поддержать кандидатуру Марка Рютте. Ну а потом к ним добавилась Словакия под руководством орбановского сателлита Роберта Фицо.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сдался первым, еще в апреле.

Виктор Орбан держался до последнего. Только на этой неделе премьер-министр Венгрии подтвердил, что больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте.

Причем Орбан сообщил своим избирателям, что снял предостережение, потому что Рютте, мол, выполнил его требования. Это, однако, оказалось неправдой.

На самом деле Орбан не получил абсолютно ничего. Рютте лишь обязался письменно сообщить ему, что Венгрия самостоятельно определяет уровень своего участия в возможных будущих операциях Альянса – но ровно такое право венграм гарантирует и Североатлантический договор, то есть основное соглашение НАТО. И позорное решение Будапешта не предоставлять Украине помощь в сфере безопасности также является самостоятельным. Альянс не мог и не сможет заставить правительство Орбана к противоположному. Никаких письменных гарантий здесь не надо.

Поэтому можно с уверенностью говорить, что интересы Украины от "компромисса" с Орбаном не пострадали.

Но чего ожидать от избрания Марка Рютте генсеком НАТО? Будет ошибкой ждать от него сверхактивной поддержки ВСУ.

Генеральный секретарь по определению не является тем, кто принимает решение о поддержке. А задача генсека – оставаться в тени и использовать все рычаги для того, чтобы склонить лидеров в нужную сторону. Есть большие надежды, что Рютте, сможет найти подходы и к работе с Трампом, если того изберут президентом США.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Украинские" обещания нового генсека НАТО. Как Рютте одолел вето Орбана и чего ждать дальше.