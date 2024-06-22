Туристам запретили въезд на итальянский остров Капри из-за недостатка воды

Итальянский остров Капри запретил туристам высаживаться после того, как проблемы с водоснабжением с материка привели к тому, что популярное место отдыха осталось без воды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Запрет мэра Капри Паоло Фалько заставил несколько паромов, направлявшихся на остров из Неаполя и Сорренто на юге Италии, вернуть назад.

Компания, ответственная за поставку воды на остров, заявила, что в четверг на материке возникла техническая проблема, и хотя она была решена, проблемы с водоснабжением на Капри остались.

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Фалько предупредил о "настоящей чрезвычайной ситуации" и сказал, что хотя в пятницу на большей части острова вода еще была, местные резервуары "иссякают".

"Чрезвычайная ситуация ухудшится с прибытием тысяч туристов, которые ежедневно прибывают на Капри", – сказал он.

По его словам, местные жители могут получить до 25 литров питьевой воды на домохозяйство из цистерны.

Запрет, который не распространяется на резидентов, будет действовать до дальнейшего уведомления.

Капри в Неаполитанском заливе славится своими белыми виллами, побережьем, покрытым бухтами, и высококлассными отелями. Здесь проживает около 13 000 постоянных жителей, но летом сюда приезжает огромное количество однодневных туристов.

Напомним, власти испанского города Барселона, который является одним из самых популярных мест для отдыха, объявили в пятницу, что до 2028 года запретят сдачу квартир в аренду туристам.

А с весны 2024 года Венеция в тестовом режиме ввела платный въезд в город в пиковое время наплыва туристов для тех, кто не остается на ночлег. За первые дни этого эксперимента город заработал почти 1 млн евро.