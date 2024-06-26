Обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой начнет действовать 1 июля

Обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA), которое принесет пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество, вступает в силу 1 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

26 июня первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр по продвижению экспорта, международной торговли и экономического развития Канады Мэри Нг выступили с совместным заявлением по обновлению соглашения.

"Это без преувеличения историческое событие, ведь это соглашение является одним из самых современных в мире. Это первое соглашение, которое четко показывает – Украина разделяет торговую повестку дня Канады, США, ЕС, Японии и других наших партнеров", – сказала Свириденко.

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По ее словам, обновленная CUFTA – первое соглашение о свободной торговле, в котором особое внимание уделяется Крыму и крымским татарам и усилению роли коренных народов в экономике и международной торговле. Это основа для экономического развития Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.

Как пояснили в Минэкономики, обновленное соглашение предусматривает либерализацию рынка услуг по негативному списку (когда разрешено все, в отношении чего нет оговорок, прописанных в соглашении), а защита инвестиций усилится новыми комплексными и современными инструментами. Это будет способствовать максимальному развитию торговли услугами между украинскими и канадскими компаниями.

Также благодаря CUFTA работники украинских компаний, которые будут предоставлять услуги в Канаде, смогут по упрощенным и расширенным условиям податься на временный въезд в Канаду.

Кроме того, соглашение поможет Украине построить свободную и открытую цифровую экосистему экономики и поспособствует развитию цифровых технологий.

Также соглашение предусматривает разрешение использования компонентов из ЕС, Великобритании, Израиля для товаров, экспортируемых в Канаду без пошлин.

Важное место в соглашении занимают вопросы окружающей среды, труда, прозрачности и ответственного ведения бизнеса.

Ожидается, что обновленная CUFTA принесет пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество между Канадой и Украиной. Соглашение сохраняет условия доступа к рынку товаров, предусмотренные соглашением 2017 года, и было обновлено, чтобы добавить разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле.

Текст документа построен на стандартах соглашения о свободной торговле Канады, США и Мексики и Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, к которому Украина готовится присоединиться. Фактически это пакт с партнерами, которые поддерживают украинскую торговую безопасность.

Напомним, 10 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации обновленного Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Вообще же Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа 2017 года.

Читайте подробную статью об обновленном соглашении о свободной торговле с Канадой.