Зеленский назвал лидерам ЕС пять составляющих усиления давления на Путина

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз усилить военную помощь Украине, а также продолжать санкционное и дипломатическое давление на Россию, чтобы ослабить ее способность вести войну.

Об этом он сказал в речи на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 27 июня, текст которой опубликовал Офис президента, пишет "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что Россия в мае начала новое наступление на востоке Украины, которое удалось остановить "благодаря храбрости наших людей и вашим решениям". "Но это новое российское наступление доказало, что нынешнего давления на Россию за ведение войны недостаточно", – добавил он.

Далее президент перечислил пять составляющих давления на Россию, начав с военной поддержки. Здесь он призвал сделать упор на артиллерии и снарядах, финансировании поставок, а также "соблюдении каждого обещания".

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Вторая составляющая, по словам Зеленского, – это "противовоздушный щит и дальнобойность", где он подчеркнул важность усиления ПВО Украины и разрешения поражать цели в глубине территории России.

В-третьих, президент призвал "найти надлежащий способ конфискации" всех активов России на Западе, а также остановить отмену санкций с российских олигархов и усилить их, "потому что на этих средствах держится путинский режим".

Также Зеленский попросил ЕС помощи в защите и восстановлении энергетической сети Украины и усилить дипломатическое давление на Россию через "формулу мира" и разработку плана ее воплощения.

В том же выступлении глава государства сказал, что белорусский народ после освобождения от российской де-факто оккупации должен начать переговоры о вступлении Беларуси в ЕС.

Напомним, на саммите Украина подписала соглашение по безопасности с Евросоюзом, а также двусторонние соглашения с Эстонией и Литвой.