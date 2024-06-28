В Литве предлагают денонсировать конвенцию, запрещающую кассетные боеприпасы

Правительству Литвы будет предложено денонсировать конвенцию, запрещающую применение кассетных боеприпасов – соответствующий проект постановления зарегистрировало в пятницу Министерство обороны.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Документ пока согласовывается с ответственными структурами.

Как отмечает Минобороны Литвы, денонсировать конвенцию имеет смысл, поскольку с 2010 года, когда Литва ратифицировала вышеупомянутый документ, угрозы национальной безопасности принципиально изменились.

Реклама:

Большинство стран-соседей региона не являются участниками конвенции – из стран, граничащих с Россией, сейчас конвенцию соблюдают только Литва и Норвегия, добавили в оборонном ведомстве.

"Кроме того, война России против Украины показала, что чрезвычайно сложно эффективно заменить использование кассетных боеприпасов и их защитную мощь, чтобы противостоять крупномасштабному нападению", – указывает министерство.

В ведомстве отметили, что кассетные боеприпасы являются очень эффективным средством защиты, поскольку их можно использовать для обороны большой территории, они повышают эффективность защиты целей на больших площадях.

В то же время в Минобороны добавили, что даже после выхода из конвенции Литва будет придерживаться принятых принципов международного гуманитарного права.

Кроме того, подчеркивается, что последствия применения кассетных боеприпасов, по словам Минобороны, можно снизить путем установления соответствующих правил и процедур.

В случае одобрения правительством, президенту будет предложено внести в Сейм предложение о денонсации конвенции о применении кассетных боеприпасов.

В сентябре прошлого года Министерство обороны Литвы уже предлагало Государственному совету по обороне рассмотреть возможность выхода из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

На этой неделе министр обороны Лауринас Кащюнас заверил журналистов, что вопрос выхода из конвенции должен быть решен до конца срока полномочий нынешнего Сейма.

Ранее Сейм Литвы одобрил предложение о денонсации международного договора с РФ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.