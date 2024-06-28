В Дании ожидают, что график поставки F-16 в Украину будет соблюден

Командующий ВВС Дании Ян Дам ожидает соблюдения графика поставки истребителей F-16 в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.

Официально сообщалось, что первые из 19 датских самолетов F-16 будут доставлены в Украину летом. Точных дат Ян Дам не называет.

"Из соображений операционной безопасности я не могу сказать ничего более точного. Но я ожидаю, что график будет соблюден. И что вам сообщат, когда самолеты будут готовы в Украине", – сказал он.

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По его словам, самолеты будут работать с баз в Украине, которые близки к тому, чтобы быть готовыми к эксплуатации.

Но даже если самолеты F-16 также будут доставлены из Нидерландов и других стран, украинцы все равно будут далеки от полного контроля над своим воздушным пространством.

"Нужно сделать гораздо больше, чтобы получить господство в воздухе над Украиной. Для этого нужны более эффективные военно-воздушные силы и наземная противовоздушная оборона", – утверждает Ян Дам.

Россия уже объявила, что сбивание самолетов F-16 будет иметь наивысший приоритет. Поэтому, где и как украинцы разместят новые истребители, пока держится в секрете.

"Уничтожить их будет огромной стратегической победой россиян, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать риск, сделав украинцев максимально квалифицированными. Но я не могу ничего обещать. И, конечно, мне будет очень жаль, если один из них будет сбит",– сказал командующий.

Он также призвал все стороны не ставить слишком высокие ожидания относительно ожидаемого прибытия истребителей F-16 в Украину.

Дания совместно с Нидерландами возглавили международную "коалицию истребителей", в рамках которой украинские специалисты осваивают F-16.

Дания также взяла на себя обязательства передать 19 истребителей F-16 для борьбы Украины против России. Первые четыре истребителя должны прибыть в Украину этим летом.