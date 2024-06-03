Новое правительство Португалии отменило закон, который поощрял миграцию

Правоцентристское правительство Португалии во главе с Луишем Монтенегру 3 июня отменило введенный социалистами закон, который поощрял людей переезжать в страну на заработки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Отмененный закон действовал в Португалии с 2018 года и позволял всем, кто минимум год работает в стране и платит взносы в систему социального обеспечения, получить вид на жительство – даже если человек въехал на территорию нелегально.

Этот шаг позволил Португалии за пять лет удвоить количество населения, рожденного за рубежом, которое составляет 1 миллион человек – или десятую часть всего португальского населения.

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Объявляя отмену меры, португальский премьер-министр Луиш Монтенегру заявил, что его правительство хочет положить конец "чрезмерному злоупотреблению" гостеприимством со стороны иммигрантов, назвав эти изменения "новым циклом".

Он признал, что Португалия нуждается в мигрантах, чтобы справиться с демографическим спадом, но добавил, необходимо "избегать крайностей".

Также Монтенегру заявил о реструктуризации правительственного управления по вопросам миграции, которое было создано в прошлом году после расформирования пограничной полиции, потому что оно "не работает".

Новое правительство в Португалии пришло к власти в результате досрочных выборов в начале года, вызванных коррупционным скандалом с участием топ-чиновников прежней власти.