Лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Украине следует подумать о мирных переговорах с Россией, чтобы "не потерять всех молодых мужчин".

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Daily Mail, отдельные цитаты приводят по The Times и The Telegraph.

Комментарии Фараджа прозвучали в общении с журналистами нескольких изданий во время поездки к Ла-Маншу, центральной темой которой была проблема с нелегальной миграцией.

Фарадж заявил, что скептически относится к мысли о том, что Украина может победить в войне, и что вместо этого лучше думать о мирном соглашении и должна быть "какая-то попытка устроить переговоры между сторонами".

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Он раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за то, что тот отстаивает идею о победе Украины.

На вопрос о том, как могло бы выглядеть мирное соглашение, Фарадж сказал, что "оно выглядело так, что мирное соглашение не отвергается, что Джонсон явно сделал из определенных своих соображений" (возможно, речь идет о слитой в СМИ информации о переговорах с РФ в марте 2022 года и спекуляциях, что Борис Джонсон во время приезда в Киев якобы убедил Зеленского не идти на уступки. – Ред.).

"Сколько людей погибли в результате этого, я не знаю. Такое впечатление, что Джонсон хочет, чтобы обе стороны бились насмерть", – заявил он.

После этого он добавил, что погибнуть и получить ранения в российско-украинской войне могли уже около миллиона человек, и это "чрезвычайно".

Фараджа спросили, должен ли, по его мнению, президент Украины чем-то поступиться ради мира.

"Это его выбор. Никто даже не говорит о мире. Все мы говорим о том, что "Украина победит". Действительно ли? Я достаточно скептичен по этому поводу", – сказал Фарадж.

Журналисты отметили, что Зеленский настроен на то, что Украина должна вернуть все оккупированные территории.

"Ну тогда в Украине может не остаться молодых мужчин", – сказал Фарадж.

Это очередное скандальное заявление Фараджа о российско-украинской войне за последние дни.

Перед этим он заявил, что Запад спровоцировал войну РФ против Украины расширением НАТО.

На его слова критически отреагировали и лидер британских лейбористов, которым прогнозируют победу на парламентских выборах, и премьер-министр Риши Сунак.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон назвал заявление Фараджа "бредом и кремлевской пропагандой".

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