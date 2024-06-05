Фицо в первом обращении после покушения сказал, когда вернется к работе

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который в середине мая подвергся покушению, 5 июня опубликовал первое с того момента обращение, где объявил о намерениях через несколько недель вернуться к работе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В опубликованном в Facebook ролике Фицо заявил, что в него стрелял "активист словацкой оппозиции", и сейчас премьер находится на домашнем лечении.

"Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня – начале июля", – заявил он.

Реклама:

Далее премьер Словакии сказал, что он прощает стрелка и "не испытывает никакой ненависти к человеку, который в меня стрелял". Он пообещал, что не будет подавать на него в суд и требовать у него компенсации.

"Я прощаю его, пусть он сам разберется в своей голове, что он сделал и почему он это сделал. В конце концов, очевидно, что он был лишь посланцем зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов", – считает Фицо.

Напомним, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

На прошлой неделе Фицо перевели на домашнее лечение.

Читайте также статью на эту тему: Пять выстрелов в премьера: какие последствия будет иметь самое громкое нападение в истории Словакии.