Bloomberg: Саммит мира может договориться о дальнейшем "привлечении представителей РФ"

Проект решения Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, содержит упоминание о дальнейшем привлечении представителей России для переговоров по украинской "формуле мира".

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект в своем распоряжении, пишет "Европейская правда".

Как следует из документа, мирная конференция в Швейцарии будет сосредоточена на трех пунктах "формулы мира" – ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращения похищенных детей.

Среди прочего, документ будет призывать обезопасить ядерные объекты и объявить "неприемлемой" любую угрозу применения ядерного оружия. Конференция призовет к свободному судоходству в Черном и Азовском морях для экспорта украинского продовольствия, а также освобождение всех пленных, включая депортированных и незаконно перемещенных детей.

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"Мы, таким образом, согласились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации", – говорится в документе.

Проект решений саммита еще может измениться, напоминает Bloomberg.

Как известно, Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, - "откровенно враждебной".

В то же время президент Владимир Зеленский не исключал, что саммит в июне заложит основу для дальнейшего привлечения представителей России к переговорам – но на основе украинской "формулы мира" (которую Москва также не признает).