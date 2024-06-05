ЕС в прошлом году заработал 130 млн евро на отказах в выдаче виз

Правительства стран ЕС заработали в прошлом году 130 млн евро на отказах в выдаче виз.

Об этом говорится в анализе, опубликованном EUobserver, передает "Европейская правда".

Стоимость отказов в выдаче шенгенских виз в 2023 году составила 130 млн евро по сравнению с 105 млн евро в 2022 году, свидетельствуют данные, собранные Мартой Форести и Ото Мантегацца с LAGO Collective.

Эта сумма, вероятно, увеличится в 2024 году, поскольку 11 июня, согласно недавнему решению Европейской комиссии, визовый сбор для путешествий в ЕС вырастет с 80 до 90 евро для взрослых.

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Тем временем Великобритания собрала 44 млн фунтов стерлингов (50 млн евро) в виде отказов в выдаче виз.

Взносы не подлежат возврату, независимо от результата рассмотрения визовой заявки.

На страны Африки и Азии приходится 90 процентов расходов, связанных с отказами в выдаче шенгенских виз.

Данные также показывают, что процент отказов в выдаче краткосрочных гостевых виз в Европу и Великобританию выше для стран с низким и средним уровнем дохода. Африканские страны, в частности, страдают от этого непропорционально сильно: в Гане, Сенегале и Нигерии уровень отказов достигает 40-50 процентов.

Согласно данным, наибольшее количество визовых заявок в ЕС поступает из Марокко и Алжира.

"Визовое неравенство имеет очень ощутимые последствия, и расплачиваются за это беднейшие слои населения", – сказала EUobserver Марта Форести, основательница LAGO Collective и старший приглашенный научный сотрудник Института зарубежного развития.

"Вы можете думать о стоимости отказов в выдаче виз как об „обратных денежных переводах", деньгах, текущих от бедных к богатым странам. Мы никогда не слышим об этих расходах, когда обсуждаем помощь или миграцию, пришло время это изменить", – добавила она.

Со своей стороны, по оценкам ЕС, около половины всех нелегальных мигрантов в 27 странах-членах является следствием просроченных виз.

За последний год ЕС начал использовать визовые ограничения как политический инструмент, используя статью 25а своего визового кодекса 2019 года – положение, которое позволяет ему применять визовые ограничения для стран с низким уровнем возвращения мигрантов.

Напомним, Совет ЕС 24 мая окончательно одобрил обновленный Шенгенский кодекс о границах – свод правил Евросоюза, регулирующий управление внутренними и внешними границами, а также правила пограничного контроля лиц, пересекающих внешние границы ЕС.

В мае этого года ЕС решил повысить цены на шенгенские визы из-за инфляции.