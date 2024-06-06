Греция и Дания станут непостоянными членами Совбеза ООН

Генеральная ассамблея ООН 6 июня избрала пятерых новых непостоянных членов Совета безопасности ООН, среди них оказались два европейских государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба ООН.

С 1 января 2025 года новыми непостоянными членами Совбеза на двухлетний срок станут Дания и Греция, а также Пакистан, Панама и Сомали.

Эти страны набрали необходимые две трети голосов Генассамблеи и заменят Эквадор, Мальту, Мозамбик, Швейцарию и Японию, чей срок полномочий истекает в конце 2024-го.

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Совет безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов – Великобритании, Китая, России, Соединенных Штатов и Франции, – в дополнение к десяти непостоянным членам, которые работают по два года.

Непостоянные члены, в отличие от постоянных, не имеют права вето.

Напомним, что с начала 2024 года непостоянным членом Совбеза ООН является Словения.