Испания присоединится к иску в Суде ООН, где Израиль обвиняют в геноциде палестинцев

Испания присоединится к иску Южно-Африканской Республики в Международный суд ООН, где Израиль обвиняют в геноциде палестинского народа.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, сообщает AP.

Испания стала первой страной ЕС, которая сделает этот шаг после того, как ЮАР подала свой иск в Международный суд ООН в конце прошлого года.

"Мы принимаем это решение из-за военной операции (Израиля), продолжающейся в секторе Газы", – заявил Альбарес.

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По словам главы МИД, поскольку Испания хочет, чтобы в Газу и на Ближний Восток вернулся мир, чтобы это произошло, "мы все должны поддержать суд".

Этот шаг правительства Педро Санчеса приходится на время выборов в Европарламент, которые начинаются в 27 странах ЕС. В Испании голосование состоится в воскресенье.

Поддержка палестинцев со стороны Санчеса находит широкую поддержку в стране, где некоторые студенты университетов присоединились к своим американским коллегам и вышли на протесты в кампусах.

Ранее Испания и Ирландия вслед за Норвегией объявили о признании Палестинского государства.

Международный суд ООН 16 мая начал слушания по иску Южно-Африканской Республики, которая обвиняет Израиль в геноциде палестинского населения, относительно операции в городе Рафах на юге сектора Газы.

Напомним, в декабре 2023 года ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде палестинского населения в секторе Газы. К жалобе присоединились еще несколько стран, среди которых Ирландия.

В январе Международный суд ООН в решении о временных мерах постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газы, но не приказал немедленно прекратить огонь.