Трамп "не исключает" применения военной силы для контроля над Гренландией

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможность использования военной силы для установления контроля над Гренландией.

Об этом он сказал в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Трампа спросили, исключает ли он возможность применения силы против Гренландии, на что он ответил, что "этого не исключает".

"Я этого не исключаю. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но и не исключаю ничего. Нет, не в этом случае. Нам очень нужна Гренландия. Там живет немного людей, о которых мы позаботимся, будем их ценить и все такое. Но нам она нужна для международной безопасности", – сказал Трамп.

Кроме этого, его также спросили о возможности применения военной силы против Канады, на фоне неоднократных заявлений Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом США.

"Это маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу, если честно", – сказал он.

Американский президент отметил, что разговаривал с новым премьер-министром Канады Марком Карни и подтвердил, что они не обсуждали вопрос присоединения Канады к США. Однако, по словам Трампа, они могут затронуть эту тему во время визита Карни в Вашингтон "на этой или следующей неделе".

Администрация Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

2 апреля премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с критикой резонансных заявлений Трампа о захвате Гренландии, находясь с визитом на острове.

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