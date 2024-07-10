Глава МИД Польши: Украина может быть не совсем довольна итогами саммита НАТО

Украина может быть не полностью удовлетворена результатами саммита НАТО, который начался в столице США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Вашингтоне, его цитирует RMF FM.

Отвечая на брифинге для польской прессы на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, Сикорский признал, что это "сложный вопрос", ведь "нет ничего опаснее, чем ненадежные гарантии безопасности".

По его словам, на сегодня в НАТО существует убеждение, что Украина может присоединиться к Альянсу только тогда, когда закончится война. Именно поэтому, признал Сикорский, Киев, вероятно, не будет доволен "мостом в НАТО", проложенным на саммите, поскольку он будет доволен только тогда, когда выиграет войну.

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"Но мы много делаем для того, чтобы это произошло", – отметил он.

Сикорский добавил, что на саммите союзники пообещают "огромную" материальную помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов в год и будет сформирована группа стран, в которую также войдет Польша, для подписания соглашения о сотрудничестве с Украиной по вопросам безопасности.

"Прежде всего, мы покажем, что мы едины. НАТО создали для сдерживания агрессивной России. Россия снова агрессивна. НАТО победил в первый раз, победит и во второй раз", – подытожил он.

Как известно, на вашингтонском саммите НАТО не ожидается приглашение Украине присоединиться к Альянсу.

Как рассказывала "Европейская правда", в ночь на среду президент США объявил о предоставлении Украине новых систем Patriot, однако оказалось, что не все объявленные поставки являются новыми.

Впоследствии в Белом доме объяснили, какие еще системы ПВО они предоставят Украине.