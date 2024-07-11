Первый сенатор-демократ призвал Байдена сняться с выборов

Питер Вельч от штата Вермонта стал первым сенатор от Демократической партии, который призвал президента Джо Байдена не идти на президентские выборы.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит CNN.

Вельч отметил, что "ставки чрезвычайно высоки" и невозможно делать вид, что никто не заметил, как Джо Байден выглядел на дебатах, и избегать вопросов, которые возникли после того, несмотря на уважение к президенту.

"Я понимаю, почему президент Байден хочет участвовать в выборах. Однажды он уже спас нас от Дональда Трампа и он хочет сделать это еще раз. Но ему следует повторно оценить, является ли он наиболее удачным кандидатом для этого. По моему мнению – нет. Поэтому ради блага нашей страны призываю президента Байдена выйти из гонки", – отметил Питер Вельч.

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Он продолжил, что, например, вице-президент Камала Харрис показала себя как хороший лидер, и в партии есть также другие "молодые энергичные губернаторы и сенаторы-демократы в "шатких" штатах".

Вермонт традиционно голосует за демократов, и сенатор отдельно акцентировал на этом. "Президент Байден и вице-президент Харрис получили здесь лучший результат, чем где-либо. Но обычные жители Вермонта обеспокоены, что на этот раз он не сможет победить, и их пугает перспектива еще одного президентского срока Трампа", – отметил он.

Вермонт стал первым сенатором и уже 10-м членом Конгресса от Демократической партии, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах.

Ранее на этой неделе еще трое сенаторов-демократов выразили сомнение в шансах Байдена победить.

На закрытой встрече президента США Джо Байдена с конгрессменами от Демократической партии во вторник, 9 июля, не оказалось значительного количества голосов, которые бы призывали его снять кандидатуру с президентских выборов.

8 июля Байден заверил доноров кампании, что не снимется с выборов, и предложил больше не возвращаться к неудачным дебатам и сосредоточить усилия на победе.