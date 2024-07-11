Первые 18 украинских САУ за счет Дании поставят в ближайшие месяцы

Первые 18 украинских артиллерийских установок (САУ) "Богдана", которые финансирует Дания, поставят в ближайшие месяцы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минобороны Дании.

Эта поставка должна состояться после того, как Копенгаген в сотрудничестве с Киевом размещал заказ непосредственно в украинской оборонной промышленности.

По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, подобные заказы имеют очевидные логистические преимущества и одновременно способствует развитию оборонной промышленности в Украине.

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"Я надеюсь, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине. Способность украинцев производить вооружение больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас", – отметил он.

В июне Копенгаген объявил о 19-м финансовом пакете на военную поддержку насущных потребностей Украины и долгосрочного развития ее обороноспособности.

Напомним, Украина и Дания 13 июня подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей.

В мае министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что сейчас две страны Запада дали согласие профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью – Дания и Канада.

Еще в апреле сообщалось, что Дания выделила 200 млн крон (28,5 млн долларов) на закупку у украинских производителей вооружения и военной техники для ВСУ.