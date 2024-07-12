Байден еще раз заверил, что не видит причин не баллотироваться из-за своего возраста и здоровья

Президент США Джо Байден снова заверил, что считает себя надлежащим соперником для Дональда Трампа на предстоящих выборах и не видит причин отказываться от участия в гонке.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

На пресс-конференции в четверг Байден заявил, что все еще считает себя лучшим кандидатом для того, чтобы победить Трампа.

"Если я начну тормозить и не смогу выполнять работу – тогда это сигнал, что я не должен ее делать. Но сейчас признаков этого нет, ни одного", – сказал Байден.

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"Сейчас я собираюсь просто продолжать", – добавил президент.

В то же время события с участием прессы в четверг усилили впечатление, что вопросы к способности Байдена выиграть выборы и в дальнейшем занимать президентский пост могут только нарастать.

В частности, Байден несколько раз оговорился, ошибочно назвав "Трампом" вице-президента Камалу Харрис, и ошибочно назвал "Путиным" президента Украины Владимира Зеленского, когда приглашал его выступить, и потом повторил эту оговорку. Также заметили, что президенту приходилось часто прокашливаться.

Впрочем, премьер Великобритании Кир Стармер после встречи с Байденом заверил, что тот "в хорошей форме".

Напомним, сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN, на которых он выглядел крайне уставшим.

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