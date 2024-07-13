В ОПУ заявили о планах по ратификации Римского статута до конца года

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что намерена до конца года решить вопрос с ратификацией Римского статута.

Об этом она рассказала в интервью "Голосу Америки", пишет "Европейская правда".

Мудрая сказала, что лично поддерживает ратификацию Римского статута – международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд, однако которое Украина до сих пор не ратифицировала.

"Я знаю, что и Генеральный прокурор поддерживает, а также соответствующий комитет парламента. Я думаю, что мы совместно это сделаем. Я ставлю себе цель решить вопрос с ратификацией до конца этого года", – заверила она.

Реклама:

Мудрая объяснила, что проблемы с ратификацией в том числе связаны с тем, что в предыдущие годы были не совсем корректные коммуникационные месседжи. "Поэтому сложилось на самом деле ложное впечатление относительно этого, которое, к сожалению, достаточно укоренилось в сознании военных", – отметила она.

Ошибочное отношение заключается в том, что якобы как только Украина ратифицирует Римский статут, он сразу станет основанием для привлечения украинских военных и руководства к ответственности в Международном уголовном суде.

Однако, убеждена Мудрая, с юридической точки зрения это некорректное утверждение, ведь Украина еще в 2014 и 2015 годах приняла два заявления о признании юрисдикции МУС.

"То есть фактически мы уже признали его юрисдикцию. МУС уже может привлекать наших граждан к ответственности. Новых рисков с ратификацией Римского статута не возникает. И это надо четко понимать и объяснять военным, что мы и начали делать", – рассказала она.

Мудрая также рассказала, что с ратификацией Римского статута Украина получит только выгоды, ведь государство станет полноценной участницей МУС.

"Мы получим и право, в частности, предлагать своего судью в МУС. Также (Украина) сможет участвовать в конференции участников, то есть влиять на процессы. Ратификация станет толчком к гармонизации национального законодательства. Сейчас я работаю с военными, чтобы развеять их страхи, сомнения и опровергнуть предварительно сформированные некорректные впечатления", – пояснила она.

Стоит отметить, что в августе прошлого года бывший заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявлял, что рассматривать ратификацию Римского статута Международного уголовного суда в Украине стоит уже после победы в войне против России.

Почему этот вопрос является важным, читайте в статье: Гаага без влияния и с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.