В Финляндии говорят о прогрессе в расследовании повреждения газопровода Balticconnector

В Финляндии заявили, что расследование по делу о повреждении газопровода Balticconnector продвинулось вперед.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил старший следователь Центральной уголовной полиции Ристо Лохи, которого цитирует Yle.

По его словам, результаты, скорее всего, будут объявлены после лета. Полиция расследует дело по статье причинение вреда в тяжкой форме. Следствие, главным образом, выясняет передвижение контейнеровоза Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

В конце мая Reuters сообщило, что эстонские власти не получили от китайской стороны ответа на запрос об оказании юридической помощи.

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Лохи не сообщает, получила ли финская полиция запрашиваемую информацию от китайских властей.

Повреждение газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, было обнаружено в ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября 2023 года. Также был поврежден телекоммуникационный кабель.

Расследование еще продолжается, но главной версией считается повреждение якорем китайского торгового судна New New Polar Bear, которое шло в Санкт-Петербург и проходило над газопроводом. На морском дне обнаружили следы от якоря, сам оторванный якорь также обнаружили неподалеку от места разрыва трубы. Судно заметили на стоянке в Петербурге без второго якоря.

Финские следователи сосредоточились на сотрудничестве с китайскими властями для окончательного доказательства вины и привлечения судна к ответственности, поскольку ответственные за него лица уклоняются от сотрудничества.