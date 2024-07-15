"Рискованная битва": Зеленский рассказал, почему Украина не поднимает все вопросы мирного плана
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не поднимает все вопросы его мирного плана.
Об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля, передает корреспондент "Европейской правды".
По его словам, Саммит мира – открытый, и к "формуле мира" Украины другие страны могут приходить со своими предложениями.
"И мы должны быть максимально открытыми, тогда у нас есть шанс привлечь не только наших близких друзей из Европы, но и другие страны мира, которые нам нужны. Без них и их предложений, хоть и не обязательно со всеми вещами соглашаться, но мы должны быть открытыми к диалогу", – отметил Зеленский.
Он отметил, что мир поляризуется, в частности, вокруг Украины, если Киев закроется просто европейским континентом.
"(В таком случае) будет очень много разных предложений, и тогда мы можем потерять нашу инициативу – Саммит мира. Это тоже поле боя, но дипломатическое и рискованное. Надо сражаться и быть разумными. Ни об одном пункте мы не забываем. Некоторые вещи могут быть общими – например, возвращение пленных и детей. Это направление можно прорабатывать на одной площадке", – указал Зеленский.
Президент заверил, что будет четкий выписанный план, и если понадобится дополнительная встреча, будет еще одна встреча или несколько встреч.
В то же время Зеленский рассказал, что в конце июля – начале августа будет первая встреча на уровне советников по безопасности, где будут обсуждать вопросы энергетической безопасности. Встреча состоится в Катаре.
Напомним, участники Глобального саммита мира, проходившего в июне в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира, куда вошли только 3 из 10 его положений.
В конце июня Зеленский заявлял, что ожидает с июля "новую конкретику" ради мира по итогам первого учредительного Саммита мира.
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