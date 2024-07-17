Почти две трети демократов хотят, чтобы Байден не баллотировался

Почти две трети демократов считают, что президент США Джо Байден должен выйти из президентской гонки и позволить своей партии выдвинуть другого кандидата.

Об этом свидетельствует новый опрос Центра исследований общественных отношений AP-NORC, сообщает "Европейская правда"

Лишь около 3 из 10 демократов, как показал опрос, абсолютно или очень уверены в том, что президент Байден имеет умственные способности, необходимые для эффективной работы на посту президента. Это несколько меньше, чем было в опросе AP-NORC в феврале (40%).

Опрос стал доказательством того, что темнокожие демократы являются одними из самых сильных сторонников Байдена. Примерно половина из них считают, что он должен продолжать баллотироваться. Среди белых и испаноязычных демократов так считают примерно 3 из 10.

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В общем, 7 из 10 опрошенных американцев считают, что Байден должен отказаться от участия в выборах. При этом демократы лишь немного реже, чем республиканцы и независимые избиратели, считают, что он должен освободить место для нового кандидата.

Опрос проводили преимущественно до субботнего покушения на Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Неизвестно, повлияла ли стрельба на взгляды людей на Байдена. Небольшое количество опросов, завершенных после стрельбы, не показало признаков улучшений для президента Байдена.

А свежая закрытая социология Демпартии показала, что альтернативные кандидаты в президенты от демократов имеют лучшие рейтинги, чем президент Байден, среди избирателей в семи ключевых штатах.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.

Байден допустил возможное снятие с президентских выборов разве что по состоянию здоровья.