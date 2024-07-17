Лукашенко расширил условия безвиза для 35 стран "недружественной" Европы

Беларусь с пятницы расширит условия безвиза для граждан 35 европейских стран в знак того, что Минск, возможно, стремится ослабить напряженность в отношениях с Западом.

Об этом решении сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси, пишет "Европейская правда".

С 8 утра 19 июля граждане 35 стран, среди которых Германия, Великобритания и Франция, смогут въезжать в Беларусь без виз через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска.

Они смогут находиться на территории Беларуси без визы не более тридцати суток с момента дня въезда, сказано в сообщении. Количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.

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До сих пор граждане европейских стран могли воспользоваться условиями безвизового въезда, если прибывали в Беларусь через аэропорты.

Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и других стран также сохраняется.

В МИД Беларуси заявили, что Лукашенко поддержал изменения безвиза для европейских граждан "с целью дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны".

Беларусь находится под западными санкциями после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко позволил России использовать белорусскую территорию для отправки тысяч военных в Украину в 2022 году.

Лукашенко регулярно обвиняет Запад в том, что он пытается втянуть Беларусь в войну. Впрочем, недавно ему пришлось пойти Западу на уступки и освободить некоторых политзаключенных.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что приказал отвести развернутые на границе с Украиной войска, утверждая, что напряженность там спала.