Молдова может возобновить лицензирование импорта зерновых, подсолнечника и кукурузы из Украины

Власти Молдовы могут снова ввести лицензирование импорта зерновых, подсолнечника и кукурузы, этого требовали фермеры под угрозой протестов.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Законопроект, предусматривающий лицензирование импорта зерновых, кукурузы и подсолнечника, зарегистрировал в парламенте депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) председатель парламентской экономической комиссии Александр Трубка.

Предполагается, что лицензию на импорт смогут получать физические или юридические лица, которые занимаются производством масел, мукомольным производством, животноводством и производством продуктов питания для животных. Согласно проекту закона, лицензирование будет действовать до конца 2024 года с возможностью продления еще на год.

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В пояснительной записке отмечается, что в условиях высокого производства зерновых и подсолнечника в Украине молдавским фермерам сложно конкурировать в ценах. Законопроект имеет целью предотвратить неограниченный импорт зерновых и подсолнечника из Украины, что может привести к потерям для отечественных фермеров и риску их неплатежеспособности по кредитам, а также негативного социального влияния на их семьи.

Лицензирование импорта в Молдову зерновых, кукурузы и подсолнечника, напомним, власти страны ввели осенью прошлого года. Это было связано с тем, что себестоимость продукции в Украине и, как следствие, цена намного ниже, чем в Молдове. Срок лицензирования импорта истек в конце июня, и фермеры потребовали продлить лицензирование, угрожая в противном случае протестами.

По данным минсельхоза, после окончания срока лицензирования импорта зерновых и подсолнечника, в Молдову с 26 июня завезли 22 тонны подсолнечника.

По данным минсельхоза, с осени 2023 года власти выдали 12 лицензий на импорт 69,5 тыс. тонн подсолнечника (в частности, на 1200 тонн сортов, которые не выращивают в Молдове), а также на импорт 44 тонн кукурузы для производства попкорна из сортов, которые тоже не выращивают в Молдове.

Напомним, ЕС со 2 июля задействовал механизм защитных пошлин в отношении новых наименований украинских товаров – яиц и сахара.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был задействован впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес.