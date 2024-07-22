Потенциальные конкуренты Камалы Харрис поддержали ее выдвижение в президенты США

Топ-представители Демократической партии США, которых СМИ называли потенциальными кандидатами в президенты после снятия Джо Байдена с выборов, публично поддержали выдвижение вице-президента Камалы Харрис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Среди прочего, выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии поддержали губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Мэриленда Уэс Мур, губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Их называли одними из самых вероятных альтернативных кандидатов в президенты от партии, кроме Харрис. В то же время неизвестно, не будут ли они участвовать в кампании как кандидаты в вице-президенты самой Харрис.

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Независимый сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин, который также рассматривался как потенциальный претендент на номинацию Демократической партии, опроверг намерения участвовать в партийном соревновании.

Это увеличивает шансы того, что делегаты Демпартии, которые ранее поддержали выдвижение Джо Байдена, на съезде или раньше засвидетельствуют поддержку Камале Харрис, таким образом сделав ее официальным кандидатом на высший пост в США.

Последние опросы пока показывают, что рейтинг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и Камалы Харрис практически одинаковы.

О том, как выход Байдена из президентской гонки может помочь демократам на выборах, читайте в статье "ЕвроПравды" или смотрите видео.