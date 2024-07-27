Венгрия выведет АЭС из-под действия лимита температуры воды в Дунае

Венгрия планирует разрешить превышение температурного лимита для участка Дуная, который получает охлаждающую воду с атомной электростанции "Пакш", из соображений безопасности поставок.

Об этом заявило венгерское Министерство энергетики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Четыре реактора АЭС работают, используя для охлаждения воду из Дуная. В настоящее время, согласно правилам, река не может получать воду, если ее температура превышает 30 градусов по Цельсию, и в этом случае оператор должен сократить производство и ждать, пока река не остынет ниже установленного лимита.

"Из-за изменения климата погодные условия могут все чаще приводить к достижению лимита летом, особенно при низком уровне воды", – говорится в заявлении.

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Предложенный министерством энергетики план сохранит этот лимит, но позволит оператору превышать его в каждом конкретном случае с разрешения министра энергетики, если это неизбежно с точки зрения безопасности поставок.

"Сокращение объемов добычи „Пакш" может напрямую поставить под угрозу бесперебойное снабжение внутренних потребителей в условиях ограниченного энергетического рынка", – говорится в заявлении.

"В дополнение к экологическим соображениям, превышение предельного значения может быть оправданным в каждом конкретном случае, если это неизбежно для безопасности поставок".

На АЭС "Пакш" установлены четыре реактора типа ВВЭР-440 российского производства общей мощностью около 2 000 мегаватт. Реакторы были введены в эксплуатацию в 1982-1987 годах и должны быть выведены из эксплуатации в 2032-2037 годах.

Венгрия планирует расширить станцию, а российский "Росатом" построит два реактора типа ВВЭР мощностью 1,2 гигаватт каждый в дополнение к четырем реакторам, работающим сейчас.

Напомним, Совет ЕС 24 июня принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

По данным СМИ, правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа, в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".